Cort crea una plataforma digital para que comercios y empresas ofrezcan descuentos en los parkings de la SMAP

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha puesto en marcha una nueva plataforma digital destinada a que empresas, comercios y autónomos puedan ofrecer descuentos y estancias bonificadas a sus clientes en los aparcamientos municipales de Palma.

Esta nueva herramienta sustituye el antiguo sistema de vales en papel, que requería trámites presenciales en las oficinas, y supone un "paso adelante" en el proceso de digitalización y modernización de los servicios municipales, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Con esta iniciativa, la SMAP pone a disposición del tejido empresarial una solución "ágil, cómoda y digital", que "facilita" a los establecimientos locales "mejorar la experiencia de sus clientes".

El nuevo sistema, accesible desde cualquier navegador web, permite adquirir lotes de tíquets electrónicos para ofrecer a los clientes estancias bonificadas de media, una o dos horas en los aparcamientos de la red municipal. Los tíquets se pueden adquirir en paquetes de 50 unidades, con un precio que varía según si el aparcamiento es céntrico o periférico.

Además, los negocios y profesionales autónomos pueden acceder a descuentos de hasta un 40 por ciento en la compra de estos lotes, por lo que se "refuerza el compromiso de la SMAP con el impulso del comercio y la actividad empresarial local".

El nuevo sistema digitaliza todo el proceso, desde la adquisición de los vales, que se realiza a través de una pasarela de pago segura, hasta la validación del descuento, que el establecimiento aplica cuando el cliente presenta la matrícula o el tique de entrada del aparcamiento.

Las empresas, comercios o autónomos interesados en adherirse al programa deben contactar con la SMAP enviando un correo electrónico. Una vez verificado que cumplen los requisitos, se les facilitará acceso a la plataforma digital.

En cuanto al funcionamiento, la plataforma permite a los establecimientos gestionar de manera "ágil y segura" las bonificaciones.

El comercio selecciona el aparcamiento correspondiente, introduce la matrícula o el código del tique, define el tipo de descuento y confirma la operación. A continuación, el cliente valida la bonificación en el cajero automático antes de abandonar el aparcamiento.

"Con esta iniciativa, la SMAP avanza en la digitalización de sus servicios, al tiempo que refuerza su colaboración con el tejido comercial de Palma, al poner la tecnología al servicio de una ciudad más moderna, eficiente y conectada", ha resaltado el Consistorio.