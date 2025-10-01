Cort da por cerrado el debate sobre la demolición del monolito de Sa Feixina: "Claro que se debe proteger"

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado por cerrado el debate sobre la posible demolición del monolito del parque de Sa Feixina, levantado por el franquismo en memoria del Crucero Baleares, y ha sostenido que en base a las resoluciones judiciales este debe ser protegido.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, se ha manifestado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

La Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca aprobó este martes la catalogación definitiva de este monumento con los votos del PP, Vox y El PI.

"Es un tema cerrado, con una sentencia judicial, aquí no hay debate más que hacer lo que hay que hacer", ha apuntado la regidora, quien ha considerado que una vez llevado a cabo su resignificación el monolito se ha convertido en un "símbolo de concordia".

"Está en perfectas condiciones desde ese momento, y lo que hemos vivido en los últimos ocho años ha sido una tortura. Los propios vecinos pidieron que no se tirara, y el juez ha dado la razón a la ciudadanía. Claro que se debe proteger y se debe cerrar el tema", ha subrayado Celeste.