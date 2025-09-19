Cort desmiente que Martínez haya censurado un acto en defensa de Palestina en el marco de la 'Nit de l'Art'

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha desmentido que el alcalde, Jaime Martínez, haya censurado un acto en defensa de Palestina en el marco de la 'Nit de l'Art', que se celebra este sábado en 'Ciutat'.

En una nota de prensa, y ante las acusaciones vertidas por el secretario general del PSOE Palma, Iago Negueruela, contra el alcalde, Jaime Martínez, calificando de "censura" la denegación de ocupación de vía pública para la celebración de un acto en defensa de Palestina durante la 'Nit de l'Art', el Ayuntamiento de Palma ha desmentido rotundamente dichas afirmaciones.

"El Consistorio no interviene en la programación, organización ni selección de actos o exposiciones que se celebran en el marco de la 'Nit de l'Art', un evento cultural que organiza la asociación Art Palma Contemporani desde hace 29 años", han recordado desde Cort.

En este sentido, el Ayuntamiento ha querido aclarar que la acusación, "completamente falsa e infundada", hace referencia a una solicitud presentada por la Federació d'Associació de Veïns de Palma para ocupar la vía pública con una mesa informativa durante el evento, este sábado 20 de septiembre. Esta petición fue denegada "exclusivamente por motivos administrativos", ya que "se presentó fuera del plazo legalmente establecido por la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública", ha precisado el Consistorio.

Dicha normativa exige que las solicitudes se presenten con un mínimo de 30 días naturales de antelación. "En este caso", han apuntado desde Cort, "la solicitud fue registrada el 12 de septiembre de 2025, mientras que la 'Nit de l'Art' se celebra el 20 de septiembre", por lo que, han resaltado desde el Ayuntamiento, la petición "no cumplía con los plazos requeridos".

"No ha existido en ningún momento censura alguna por parte del alcalde ni del Ayuntamiento de Palma", han hecho hincapié. "La única actuación municipal ha sido aplicar de forma objetiva y reglamentaria los plazos establecidos por la normativa vigente para la ocupación del espacio público, la misma premisa que se aplica sobre cualquier petición para la celebración de actos o eventos en la vía pública".

De este modo, el Consistorio ha asegurado lamentar "profundamente" que "se intente confundir a la opinión pública tergiversando unos hechos que nada tienen que ver con la realidad, sino con el estricto cumplimiento de la legalidad y de lo establecido en la normativa municipal".