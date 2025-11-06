Cort destinará 10,5 millones de euros al Recinto Ferial y 4,5 millones a la reforma de la plaza Mayor en 2026

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma prevé destinar en 2026 un total de 10,5 millones de euros al proyecto y ejecución del futuro Recinto Ferial y otros 4,5 millones de euros a la reforma de la plaza Mayor.

Estas son algunas de las partidas previstas en el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales en los presupuestos municipales para 2026.

Según ha presentado este jueves la regidora del departamento, Belén Soto, estas cuentas municipales son "las más ambiciosas y beneficiosas" en términos de mejora de servicios públicos y atención al día a día de la ciudadanía que "ha tenido nunca" el área.

Entre los proyectos previstos, ha destacado las partidas para el 'casal de barri' de Son Oliva (350.000 euros); el proyecto del edificio de GESA (2 millones); el nuevo pabellón deportivo (700.000 euros); el futuro centro multiservicios de Pere Garau (3,8 millones de euros); y las reformas del paseo Sagrera (3,1 millones de euros), la plaza dels Nins (1 millón) o la plaza Pío IX (750.000 euros).

También se contemplan para el próximo año partidas dirigidas al nuevo cuartel de Policía Local (500.000 euros); a la dotación de servicios de calle Aragón (1,5 millones); al paseo peatonal entre Es Carnatge y Cala Gamba (900.000 euros); a la rehabilitación de la antigua fábrica de Can Ribes (500.000 euros); a la restauración del Molí d'en Garleta (300.000 euros); o a la mejora de las calles Robert Graves, Polvorí y Manacor.

Estos proyectos, han remarcado, se suman a otros iniciados en la legislatura, como el 'casal de barri' de Es Pil·larí, la Casa de la Vila de Establiments, la fase II de la calle General Ricardo Ortega, las reformas de Can Serra, plaza Maravillas o el Dino Golf, y la rehabilitación de El Tirador.

En cuanto a las inversiones previstas en los diferentes barrios de la ciudad, la regidora ha explicado que se encuentran divididas en cuatro ejes estratégicos.

El primero aglutina la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público y la implantación y ampliación del alumbrado ornamental en elementos y patrimoniales.

Para ello, el servicio de Alumbrado Público cuenta con un presupuesto de 9,1 millones de euros en 2026, con intervenciones previstas en los barrios Marqués de Fontsanta, Coll d'en Rabassa o El Vivero, entre otros.

Por otro lado, con el objetivo de impulsar los pulmones verdes de ciudad, se ha dotado a Parques y Jardines con un total de 19,8 millones de euros, orientados, entre otras actuaciones, al futuro Jardín Botánico de Palma o al bosque de Son Quint, así como a mejoras en los parques de Son Xigala, Son Llull, Montesión, Concordia y Krekovic. También se incluyen una serie de partidas vía préstamo para el Plan Piloto de Sombreado o el futuro Parc de la Música.

Igualmente, las cuentas municipales prevén destinar 1,1 millones de euros a la mejora de las fuentes del parque Krekovic, Son Dameto o La Femu.

El servicio de Vialidad contará en 2026 con un presupuesto de 13,8 millones de euros, con el objetivo de seguir mejorando y manteniendo el estado viario de la ciudad, y continuar impulsando los Planes Renove de Barrios.

En cuanto al mantenimiento y mejora de los colegios, se destinan un total de 13,3 millones de euros, incorporando dos nuevos CEIP: La Femu y Casa Blanca Nou.

Para la conservación de los edificios municipales, se destinan otros 11,7 millones de euros, atendiendo a la incorporación en el lote de mantenimiento de 16 nuevos, entre ellos Ses Cases de Son Ametler, el centro de día de Sa Indioteria, el edificio de GESA o el edificio Balanguera.

Por último, en cuanto a Polígonos Industriales, queda dotado para 2026 con 500.000 euros, que se suman a los 3 millones procedentes del presupuesto de este año, dado que ambos se financian vía préstamo. Entre las actuaciones a ejecutar, está prevista la segunda fase del plan de aceras del Polígono de Son Castelló y la mejora integral del polígono de Can Valero.

SEGURIDAD CIUDADANA CUENTA CON 121 MILLONES

El área de Seguridad Ciudadana y Civismo contará en 2026 con un total de 121 millones de euros que, según ha expuesto el regidor del ramo, Miquel Busquets, van orientados a reforzar los medios humanos y materiales de la Policía Local, los Bomberos de Palma y Protección Civil.

El gasto operativo total del área asciende a 13,5 millones de euros y teniendo en cuenta la incorporación en 2025 del rescate del parque de Bomberos Magdalena Rigo, este presupuesto representa un incremento del 13,9 por ciento respecto al ejercicio anterior.

De este importe, 9 millones de euros corresponden a Policía Local y contemplan la dotación de 50 nuevos agentes que, ha destacado el regidor, se sumarán a los 50 ya incorporados a inicio de legislatura, a los 55 que actualmente están en prácticas y a la oferta pública de empleo de 170 plazas realizada este año.

En materia de recursos materiales, el presupuesto incluye 1,5 millones de euros para la adquisición de nuevos vehículos y se prevé incorporar a la Unidad de Policía Montada dos caballos adicionales.

En esta misma línea, se destinan 400.000 euros a vestuario, armamento y material policial para, tal y como ha explicado el regidor, los nuevos agentes incorporados recientemente. Además, el presupuesto incluye la entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local.

Según Busquets, todas estas mejoras reforzarán la presencia policial y permitirán disponer de un cuerpo "más moderno, eficiente y cercano al ciudadano".

Por otro lado, las cuentas contemplan 555.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo cuartel de la Policía Local, que sustituirá al obsoleto de Sant Ferran.

En cuanto a los Bomberos de Palma, las cuentas para 2026 destinan 4,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,8 por ciento respecto a 2025. De esta cantidad, 3 millones se destinarán a la renovación y modernización de la flota de vehículos.

También está prevista la convocatoria de nuevas plazas de bomberos, siguiendo la línea iniciada con la Oferta Pública de Empleo de 2025 con la que se ha iniciado el proceso de renovación y refuerzo de la plantilla.

Dentro de las partidas de inversión, se destinan 430.000 euros a vestuario y 332.000 euros a la reparación y conservación de vehículos, motosierras, neumáticos, así como la adaptación de los focos de halógeno a LED.

Asimismo, el regidor ha explicado que se actualizará el Plater Palma, triplicando el presupuesto de 2025, y se destinarán 700.000 euros a diversas mejoras en las instalaciones del parque Magdalena Rigo.

Finalmente, Busquets ha resaltado el compromiso de su área con la agrupación de Protección Civil, destacando la ampliación de la plantilla hasta 25 voluntarios. El presupuesto asignado para 2026 es de 12.580 euros, que se destinarán principalmente a mejorar el vestuario y el equipamiento, incluyendo 3.000 euros para la adquisición de un nuevo remolque.

Además, se prevé la aprobación de un reglamento para los voluntarios de la agrupación que permitirá ofrecer un nuevo curso de formación.

El regidor ha puesto en valor la apuesta del equipo de gobierno por la seguridad ciudadana, a su criterio, "reflejada en medidas concretas y tangibles" desde el inicio de la legislatura, con un "enfoque claro" en el incremento de recursos materiales y humanos.

"Estas cuentas demuestran una vez más que la seguridad ciudadana sigue ocupando un lugar prioritario en los presupuestos municipales, con el objetivo de seguir incrementando tanto los recursos materiales como humanos, garantizando la calidad de los tres servicios esenciales: Policía Local, Bomberos y Protección Civil", ha concluido el regidor.