Cort destinará 20 millones de euros en 2026 para la creación y mejora de aparcamientos y la expansión de BiciPalma

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado de manera inicial el presupuesto para el año 2026, que prevé unos ingresos totales de 20,2 millones de euros para inversiones en la ampliación y mejora de aparcamientos, la creación de uno nuevo y la expansión de BiciPalma.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el presupuesto para el año que viene es un 5,35 por ciento más que el del año anterior. El gasto previsto para el próximo año asciende a 20.240.000 euros, dejando un saldo positivo de 3.100 euros.

El presupuesto incluye una inversión de 12,7 millones de euros para la construcción de nuevos aparcamientos y a la ampliación y mejora de los existentes.

Entre los proyectos, han destacado la construcción del aparcamiento en superficie de la Playa de Palma, en la zona de Les Meravelles, así como la ampliación del aparcamiento en Eusebi Estada. También se prevé la redacción de los proyectos de ampliación de los aparcamientos de vía Roma y Santa Pagesa, con un presupuesto total de 3,1 millones de euros.

Por otro lado, las cuentas contemplan mejoras de remodelación y accesibilidad en aparcamientos ya existentes, como los de Comtat del Rosselló y Avenidas, así como la mejora de los aparcamientos de plaza Mayor, Antoni Maura y calle Manacor.

Paralelamente, la SMAP continuará con el Plan de Aparcamientos con la contratación de una consultoría encargada de redactar los informe4s, estudios y pliegos necesarios para su licitación.

La empresa municipal prevé, por otra parte, ampliar la zona ORA, por lo que las cuentas contemplan la renovación y mejora del equipamiento técnico con nuevos expendedores automáticos, cámaras de lectura de matrículas VisualCar y software actualizado de gestión de denuncias.

Además, se desarrollará la cuarta fase de ampliación de BiciPalma, que consistirá en la instalación de 23 nuevas estaciones y la adquisición de 230 bicicletas eléctricas, ampliando así el servicio a la Playa de Palma y el Paseo Marítimo.

Como novedad, para garantizar la disponibilidad del servicio a primera hora del día, se reforzará el personal nocturno encargado de redistribuir las bicicletas y atender las zonas con mayor demanda.

Por último, el presupuesto destina una partida de cerca de 400.000 euros para mejorar la seguridad en los aparcamientos, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al estacionamiento de vehículos eléctricos.