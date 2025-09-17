Cort inicia la licitación para comprar los equipamientos y el mobiliario de las 'escoletas' de Son Gibert y Son Dameto

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que ha aprobado el inicio del expediente de contratación y los pliegos para regular el suministro y la instalación de equipamiento y el mobiliario de las nuevas 'escoletas' municipales de Son Gibert y Son Dameto.

Ambos centros se encuentran en una fase avanzada de construcción y su apertura está prevista para el curso 2026-2027, por lo que se hará una inversión de casi 547.000 euros que permitirá adquirir todo el material necesario para la puesta en marcha de ambos centros, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El contrato se divide en cinco lotes e incluye electrodomésticos para comedor y cocina, material informático, didáctico y educativo, mobiliario infantil y de oficina, así como menaje.

Todo el equipamiento deberá cumplir con la normativa europea vigente en materia de seguridad, higiene y calidad, al incluir requisitos específicos para uso infantil sin riesgos físicos ni químicos y con certificaciones oficiales.

Con la construcción de estas dos 'escoletas', Palma contará con un total de 184 nuevas plazas públicas de primer ciclo de educación Infantil, que responderán a las demandas históricas de las comunidades educativas y vecinales de ambas zonas. Ambos proyectos suponen una inversión global de 5,3 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos NextGeneration.

ACERAS Y PASOS PEATONALES EN LA CALLE S'AIGUA DOLÇA

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de mejora de la accesibilidad en la calle de s'Aigua Dolça, situada en el barrio de El Terreno.

Esta actuación tiene como objetivo principal renovar y adaptar el entorno urbano para garantizar una mayor seguridad, comodidad y accesibilidad para todos los peatones.

El proyecto contempla la instalación de aceras en las zonas que actualmente carecen de ellas, así como generar pasos peatonales y mejorar el pavimento. Del mismo modo, se ampliarán los cruces entre esquinas y se reorganizará el estacionamiento.

Otro aspecto destacado del proyecto es la plantación de nuevo arbolado, al asegurar que no interfiera con el itinerario peatonal accesible. Para dar una solución al drenaje de la zona, se plantea también una nueva red que se conecta al torrente encauzado existente. Las obras cuentan con un presupuesto total de cerca de 210.000 euros y un plazo de ejecución estimado de 12 semanas.

Esta intervención se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Palma con la mejora continua de los barrios de la ciudad, dentro del Plan Renove municipal.

En el caso de El Terreno, este plan ya ha permitido llevar a cabo importantes actuaciones como la renovación de la calle Germans Schembri, la remodelación de la plaza Gomila, la mejora de las aceras en la avenida Joan Miró o la sustitución de más de 389 puntos de luz por tecnología LED.