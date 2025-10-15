Cort iniciará el proyecto de preservación y recuperación de es Carnatge el primer semestre de 2026

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ejecución del proyecto para la preservación y recuperación del medio natural de es Carnatge y su litoral comenzará previsiblemente en el primer semestre de 2026 e incluirá, entre otras actuaciones, la restauración ambiental, la recuperación del antiguo cuartel militar y la creación de nuevos itinerarios.

Así lo ha explicado la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado inicialmente el proyecto.

En concreto, este miércoles se ha dado luz verde a la primera fase del proyecto, con un presupuesto de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses, centrada en la restauración ambiental del área y la mejora de la red de caminos.

Por otro lado, la segunda fase, cuyo proyecto se prevé aprobar a finales de año, incluye la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino. El proyecto en su conjunto cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros.