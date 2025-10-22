Cort justifica la posible compra de material policial a empresas israelís con que figuran "en el registro de empresas"

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha justificado la posible compra de material policial a empresas con capital israelí, bajo el argumento de que son empresas que figuran en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De esta manera ha respondido la portavoz de Cort y regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, al ser cuestionada en rueda de prensa por las acusaciones de la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, al alertar de estos presuntos vínculos del Ayuntamiento con estas empresas.

Celeste ha apuntado que cualquier institución y administración pública tiene que contratar con empresas que figuren en este registro que les habilita para formalizar este tipo de contratos, por lo que ha asegurado que esta empresa figurará en este registro.

"Si Muñoz ahora se da cuenta que el Ayuntamiento tiene contratos que dan material a la Policía Local, llega tarde. El Consistorio lleva dos años y medio para adquirir más material para la policía y los bomberos mientras ella ha votado en contra", ha recriminado.

Al inicio de su respuesta, la representante de la corporación local ha ironizado al preguntar retóricamente si Muñoz "había vuelto a Palma" y si "trabajaba para la ciudad". "Me alegro que Muñoz haya vuelto, que esté bien pero creo que ha venido un poco despistada", ha remarcado.

Por eso, ha defendido que el Ayuntamiento trabajará para dotar a la Policía Local con más recursos, efectivos y material, al tiempo que ha señalado que en el Presupuesto municipal de 2025 se destinaron 6,5 millones de euros para adquirir material policial.