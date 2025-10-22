Cort licita la explotación el Mercat de Llevant por 30 años a condición de invertir 1,4 millones en su reforma

Archivo - Fruterias de un mercado en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha licitado la concesión de la explotación demanial del Mercat de Llevant por un plazo de unos 30 años, condicionado a invertir como mínimo 1,4 millones de euros en su reforma y reservar la mitad de los puestos a la venta de producto fresco, entre otras cuestiones.

Así lo ha informado la portavoz del Consistorio y regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

El proceso se hará mediante un concurso público para la explotación global de este espacio que hasta ahora estaba en régimen de gestión directa, aunque siempre se mantendrá la titularidad municipal del mercado.

Celeste ha indicado que este es un "paso decisivo" para la "modernización" el equipamiento, puesto que desde la corporación local consideran que necesita una "actualización profunda" tanto a nivel de infraestructura, como de oferta comercial.

La explotación del espacio ya se había sacado a licitación anteriormente pero el proceso había quedado desierto. Para mejorar las condiciones de la concesión y hacerlas más atractivas, el Ayuntamiento ha ampliado a 30 años la adjudicación, se ha suprimido el local de PalmaActiva --lo que libera un espacio de casi 200 m2-- y se posibilita explotar el parking.