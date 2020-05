Cort pone en marcha 'Teledrets' para orientar y ayudar a migrantes ante "graves" situaciones económicas

Se han facilitado dos números de teléfono a los que pueden dirigirse para informarse de servicios sociales o de acceso a diversos trámites

PALMA DE MALLORCA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La regiduría del área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha el servicio 'Teledrets', un proyecto con el que se pretende orientar y ayudar a los migrantes de la ciudad ante "graves" situaciones económicas, las cuales se han "agravado" por la crisis sanitaria del coronavirus.

Según ha dado a conocer la regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, este lunes en una rueda de prensa, el servicio consiste en poner a disposición de migrantes dos líneas de teléfono a las que se pueden dirigir para solicitar información, orientación y apoyo en unos momentos en los que el estado de alarma provocado por el coronavirus (COVID-19) está "agravando" la situación económica y social de determinados colectivos.

En esta línea, ha explicado, "las personas migradas tienen un 75 por ciento más de posibilidades de caer en la exclusión social debido a la carencia de recursos que tienen. Por este motivo desde la concejalía hemos puesto en marcha este servicio pionero con el cual queremos recoger las demandas de este colectivo, resolver dudas y redirigirlas a los canales adecuados".

Asimismo, Vivas ha recordado que en Palma hay un 61,4 por ciento de población de nacionalidad extranjera, la mayoría de los cuales son de Marruecos, China, Nigeria, Senegal e India. Esto, ha destacado la regidora, pone de relieve que "los migrantes también tienen que hacer frente a una barrera idiomática", puesto que el 58% de la población son originarias de países donde la lengua que se habla es diferente del español.

DOS LÍNEAS TELEFÓNICAS CON DIFERENTES IDIOMAS DE ATENCIÓN

Las líneas telefónicas que se han puesto a disposición de los migrantes de Palma, ha dado a conocer Vivas, son dos, por un lado, una que atenderá en los idiomas inglés, catalán y castellano (699 029 046); y, por otra, otra que atenderá en árabe, amazigh, francés y castellano (679 197 316).

En cuanto al horario de atención a las personas migradas de Palma, que necesiten de este servicio, este será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, y los martes de 16.00 a 19.00 horas.

Mientras, ha detallado, las "principales" informaciones que se ofrecerán son relativas al acceso a los servicios sociales de la ciudad, información de medidas extraordinarias, pautas de actuación en situaciones de discriminación o racismo, información sobre los servicios de atención a las víctimas de violencia de género o la situación de la oficina de extranjería, entre otros.

EL PROYECTO TAMBIÉN PLANTEA PONER EN MARCHA MESAS DE TRABAJO

Por otro lado, la regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI, Sonia Vivas, ha hecho hincapié en que, a pesar de la puesta en marcha de 'Teledrets' como un servicio telefónico, se trata de un proyecto "más amplio" que pretende también la puesta en marcha de mesas de trabajo con diversos colectivos como son los vendedores ambulantes.

En este sentido, ha explicado que "la venta ambulante es un tema que se esquiva porque no es sencillo de abordar". Sin embargo, ha añadido, "creo que no estamos aquí para resignarnos sino para plantear propuestas e iniciativas".

Por este motivo, ha detallado, "en primer lugar, me he planteado un acercamiento con las personas que ejercen la venta ambulante - de objetos no copiados, porque está clarísimo que esto es ilegal--, que además están colectivizadas, para saber cuál es su realidad y después o de forma paralela está pensado hablar con los empresarios".

"Es importantísimo hablar también con los empresarios porque está claro que hay dos realidades y hay que apostar por la convivencia", ha añadido Vivas sobre este aspecto.

REAPERTURA DEL SERVICIO PRESENCIAL DE ARRAIGO EN LA FASE 1

Por último, la regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI se ha referido al servicio de arraigo, que se ofrece, de nuevo, de forma presencial en el centro Flassaders de Palma, aunque continuará con el servicio telemático.

El objetivo de esto, ha explicado, es que "los trámites de los que se encarga este servicio puedan seguir estando al día porque es vital en los trámites de extranjería".