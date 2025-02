Costa achaca a la "inexistente" política de vivienda del PSIB la construcción de inmuebles de lujo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha achacado a la "inexistente" política en materia de vivienda durante las dos pasadas legislaturas en las que el PSIB lideró el Ejecutivo autonómico a problemas como la construcción de inmuebles de lujo.

Lo ha hecho en el pleno del Parlament de este martes en respuesta al diputado socialista Marc Pons, quien le ha cuestionado si cree que será capaz de, en esta nuevo curso parlamentario, "solucionar los graves problemas que generaron en 2024".

"Pensaba que me preguntaría si me veo en condiciones de solventar los problemas que creó el Govern de Francina Armengol. Y yo le diría que lo intentaría, pero que no es fácil", ha señalado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

En materia turística o de vivienda, ha esgrimido Costa, los resultados que se han observado a lo largo del año y medio que llevan de legislatura son los del PSIB. "¿Ustedes quieren hacer creer a la ciudadanía que las políticas de vivienda se pueden conseguir en un año y medio?", se ha preguntado.

"Los resultados de hoy son los suyos, de la inexistencia de política de vivienda. Si hoy se construyen viviendas de lujo es su política de vivienda. Haremos grandes esfuerzos para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos y que ustedes generaron", ha apuntado el vicepresidente.