Costa asegura que Govern cree en "bilingüismo cordial" y que el "error" del PP de aprobar enmiendas Vox "se corregirá"

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que el Govern balear cree en un "bilingüismo cordial" y que el "error" del PP de aprobar más de 30 enmiendas de Vox en el dictamen del decreto ley de simplificación "se corregirá".

Costa se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Amanda Fernández, en la que ha reiterado que el aprobar las enmiendas de Vox al dictamen del decreto de simplificación fue un "error" del PP que desde este Govern "se corregirá" porque "ni PP ni Govern comparten dichas enmiendas".

En esta línea, Costa ha recordado que "desde el primer día, se ha dicho lo mismo, que cualquier ciudadano tiene y tendrá derecho a dirigirse y ser atendido en cualquiera de las dos lenguas cooficiales de esta comunidad autónoma". Y, en materia educativa, ha añadido, "el marco tampoco ha cambiado: ley de normalización lingüística, decreto de mínimos, Constitución y Estatut d'Autonomia".

La diputada socialista Amanda Fernández ha pedido por su parte al vicepresidente del Govern y conseller que asuma la "responsabilidad" por un "error" que, en su opinión, es "muy grave" porque las 34 enmiendas de Vox aprobadas con los votos a favor del PP "atacan a la lengua y a la educación". "Si le hemos de arreglar la pifica tendría que hablar con nosotros y rebajar su tono chulesco, por el bien de la ciudadanía", ha recordado Fernández a Costa, instándole a "ser humilde y responsable". "Si no lo arregla no solo será incompetente, si no que será incompetente y, además, mentiroso", ha concluido.