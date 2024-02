Costa defiende el decreto de simplificación: "Que la Comisión de Medio Ambiente responda en 3 años no es una respuesta"

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido este viernes el decreto de simplificación administrativa que está elaborando el Ejecutivo, ya que, según ha considerado, "que la Comisión balear de Medio Ambiente dé respuesta en tres años no es una respuesta".

"Lo que no puede ser es que se dé una respuesta a tres años vista. Nosotros no diremos a nadie que diga sí o no a un proyecto, lo que diremos es que diga sí o no en un tiempo prudencial y razonable", ha reivindicado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Por tanto, ha continuado, "si la presidenta dice que habrá un decreto el primer trimestre", se hará "todo lo posible para que se apruebe".

En este sentido, ha afirmado que el objetivo del Govern "desde el minuto uno" es cumplir "con la palabra dada", y ha manifestado que "resulta que los ciudadanos trasladan desde hace ya mucho tiempo que uno de los grandes problemas que hay en Baleares es la burocracia, que la administración se ha transformado en un problema y no en una solución".

"Es lo que queremos evitar. La queja habitual de todos los sectores económicos es la Comisión balear de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos, y nosotros lo que queremos hacer es abordar un problema que creemos que hay", ha sentenciado el portavoz. Esto, ha añadido, pasa por "agilizar la tramitación de los expedientes y que salgan en un tiempo razonable".

Para finalizar, Costa ha prometido que desde el Govern intentarán "por todos los medios acordar, pactar y consensuar" esta norma antes de su aprobación, y ha dicho ser consciente de que "aquellos que han burocratizado hasta el infinito estarán en contra", en referencia a los partidos de la oposición.