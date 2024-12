Costa reconoce que la confianza del Govern en Vox "era mayor hace unas semanas" pero que la situación "no es inamovible"

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reconocido que la confianza del Ejecutivo en Vox "era mayor hace unas semanas" pero ha subrayado que la situación actual "no es inamovible".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, el portavoz ha dicho que la actitud de Vox a la hora de negociar los presupuestos no ha sido "la más indicada". "No es muy buena forma de negociar que parezca que está encarrilada la ley de simplificación y lo presupuestos y que por un error humano no se deje rectificar", ha considerado.

En esta línea, ha apuntado que las decisiones de Vox Baleares "se toman desde la calle Bambú de Madrid" y que "no responden" a los intereses de los ciudadanos, sino a "tacticismo y oportunismo político".

En este contexto, ha continuado, el Govern seguirá negociando con todos los grupos parlamentarios unos presupuestos para 2025 y todas las iniciativas legislativas que se inicien. "Ley a ley", ha reiterado.

De este modo, el Ejecutivo prevé continuar negociando con todos, también con Vox, pero, ha insistido, "sin chantajes ni líneas rojas". Igualmente, ha indicado que el Govern tampoco pondrá un cordón sanitario a los de Abascal.