La creación de empresas sube un 7,3% en agosto en Baleares

Archivo - Imagen de recurso de creación de empresas. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

PALMA 10 (EUROPA PRESS)

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 7,3% en agosto en comparación con el año anterior, con un total 279 sociedades mercantiles constituidas.

Son datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que indican que en el octavo mes del año las empresas disueltas fueron 43, un 41,1% menos.

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica. Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Baleares encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 279 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 8,21 millones de euros, lo que supone un 24,71% menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 43 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Baleares, 40 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla - La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 9,1% en Baleares en agosto, hasta las 48 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 43,57 millones de euros, cifra un 95,9% superior a la de agosto del año anterior.