La creación de empresas sube un 3% en Baleares desde enero

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha anotado entre enero y julio la creación de 2.871 empresas, lo que supone un incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Son datos de Informa D&B, que indican igualmente que sólo en el séptimo mes del año las constituciones en el archipiélago crecen un 17%, hasta 379.

El capital invertido en la comunidad balear en estas creaciones desciende sin embargo un 34% para quedar en 59 millones de euros, cerca de 8 desembolsados en julio, un ascenso del 158% en el mes.

Construcción y actividades inmobiliarias, Servicios empresariales, Hostelería y Comercio son los cuatro sectores donde más empresas se han iniciado durante estos siete meses en Baleares, 915, 481, 382 y 292 respectivamente.

Entre enero y julio se han constituido 76.795 empresas en España, con un aumento del 4% respecto al mismo periodo el pasado año. Las 10.913 creaciones de julio están un 6% por debajo del mes anterior, pero superan en un 10% a las del 2024, encadenando tres trimestres con mejores datos que el año anterior.