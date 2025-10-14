Crecen un 28% los anuncios de alquiler de habitaciones en Palma durante el tercer trimestre de 2025, según idealista

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los anuncios para alquilar una habitación en un piso compartido en Palma han aumentado 28% entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de este año.

Estos son algunos de los datos que se extraen del último informe elaborado por el portal inmobiliario idealista, sobre el mercado de las habitaciones en alquiler en las capitales de provincia.

En el mismo estudio se refleja que el número de interesados por este tipo de solución habitacional habría descendido un 3%. Por lo que se refiere a los precios, la media de Palma se sitúa en los 510 euros al mes y en el último año han subido un 2%.

En el conjunto de España, la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 20% interanual durante el tercer trimestre de 2025. El precio de las habitaciones se incrementa ligeramente, un 1% interanual, hasta situar el precio medio en España en 405 euros mensuales.

El interés por estos alojamientos también ha crecido un 2% respecto al año pasado, lo que indica que la demanda ha aumentado a un ritmo similar a la oferta.

En lo referente a la oferta, 46 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Lugo --con un 89% más--, Ourense --+80%--, Segovia --+69%--, Melilla --+67%-- y Cáceres --+64%--.

En el lado opuesto se encuentran Castellón de la Plana --con un 31% menos--, Badajoz ---20%--, Pamplona ---9%--, Córdoba ---5%-- y Toledo ---3%--, que han visto reducirse el número de habitaciones respecto al año anterior.