Crisis de la vivienda: casi 60 familias compiten por cada alquiler ofertado en Palma

Archivo - Carteles de viviendas en venta en el escaparate de una inmobiliaria en el barrio de Almagro, a 12 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59 familias compiten por cada vivienda en alquiler que se ha ofertado en Palma durante el segundo trimestre del año, un crecimiento del 1% respecto al mismo periodo del año pasado.

En el conjunto de Baleares, según un estudio publicado este jueves por Idealista, son 32 las familias que se interesan por cada alquiler disponible, un crecimiento del 2%.

Durante el segundo trimestre del año, en el conjunto de España los anuncios de viviendas en alquiler publicados en idealista recibieron una media de 42 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 18% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2025.

"Los datos del segundo trimestre confirman que la presión sobre el alquiler no deja de crecer: cada vez son más las familias que compiten por una misma vivienda", ha explicado el portavoz del portal inmobiliario, Francisco Iñareta.

"En los mercados en los que se han aplicado topes de precios el problema lejos de corregirse se agrava, porque contener los precios a costa de reducir la oferta solo multiplica la competencia y termina expulsando a quienes tienen rentas más bajas. El resultado es un mercado del alquiler cada vez más elitizado, en el que únicamente los perfiles económicamente más sólidos consiguen acceder a una vivienda", ha subrayado.