Cs lamenta que el Consell de Mallorca rechace de nuevo una comisión de investigación sobre los menores del IMAS

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha lamentado que el pleno del Consell de Mallorca haya rechazado este jueves de nuevo la creación de una comisión de investigación sobre los casos de abusos contra algunos menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), tal y como indicaba la moción defendida por Cs en la institución insular y que había sido presentada conjuntamente con el PP.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha defendido que "en todo momento hemos dicho que no dejaremos de pedir la comisión investigación". "Dado que sigue habiendo preguntas sin contestar, seguiremos haciéndolo hasta que se aclare lo sucedido respecto a unos menores que, recordemos, están bajo la tutela y responsabilidad del IMAS", ha dicho.

"Nuestro objetivo ha sido siempre verter luz sobre este asunto y, sobre todo, defender el bienestar de los menores", ha subrayado Camiña, para quien "tras haber estudiado los informes tanto del comité de expertos como de la comisión política, no puede ser que los políticos digan que no sabían lo que estaba sucediendo y los técnicos digan que sí, hay cosas que no concuerdan".

Por otro lado, el pleno ha rechazado también otra moción de Cs en la que se instaba al Gobierno a "defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y a no conceder indultos a los políticos del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo".

Al respecto, la portavoz de la formación naranja ha recordado que el indulto es una figura legal, "pero en este caso no se cumple ninguna de las tres condiciones para ser concedido y el Supremo ha emitido un informe unánime en contra". "España no puede aguantar un constante chantaje y golpe a su ordenamiento jurídico, algo que hace suyo el presidente Sánchez, que actúa como un títere de los caprichos de unos delincuentes", ha agregado.

Por otro lado, Cs ha preguntado durante el pleno por las listas de espera para pasar la ITV. En ese sentido, el conseller de Cs Osvaldo Cifre ha señalado que los datos que ofrece el Consell sobre las listas de espera de la ITV "son puro maquillaje, porque hay más citas disponibles para coches, pero las esperas para pasar la inspección son muy largas, y en el caso de las motos las listas casi no se han reducido".

Cifre ha cuestionado también sobre los menores no acompañados procedentes de Ceuta que el Consell de Mallorca se comprometió a acoger, señalando que el Consell, igual que toda la sociedad, "debe ayudar y defender a los menores no acompañados llegados de Ceuta, le pese al partido que le pese, porque sufren una situación de especial vulnerabilidad".