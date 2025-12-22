El CSIF reclama una prórroga para implementar los tribunales de instancia y evitar el "colapso" en los juzgados

El CSIF reclama una prórroga para implementar los tribunales de instancia y evitar el "colapso" - CSIF

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CSIF ha reclamado una prórroga de seis meses para llevar a cabo la transformación de los actuales órganos judiciales en tribunales de instancia con oficinas judiciales únicas a fin de evitar el "colapso" de los juzgados.

El sindicato, en un comunicado, ha recordado que ya solicitó esta prórroga al Ministerio de Justicia con el objetivo de implementar "de forma ordenada y sistemática" estas novedades, el mayor cambio que ha sufrido la administración judicial en 40 años.

No obstante, han lamentado, el Ministerio "ignoró" su petición, "abocando a la situación caótica que se está viviendo en estos momentos.

"La obsesión por el plazo está tensionando las oficinas y anuncia un 2 de enero extremadamente complicado que amenaza con colapsar la Justicia", ha alertado la organización sindical, la más representativa en las administraciones públicas.

Es por ello que el CSIF informará este martes, a las 10.30 horas frente a Sa Gerreria (Palma), de la situación en la que se encuentran en estos momentos los juzgados de la capital balear cuando queda una semana para que se acabe el plazo dado para introducir esta medida, contemplada en la ley de eficiencia de la Justicia.