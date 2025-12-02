Una cuarentena de docentes de Baleares asiste a un programa de refuerzo de la competencia matemática

Docentes de Baleares en una formación - CAIB

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 docentes de diferentes centros educativos de Baleares han asistido a un programa de cooperación territorial de refuerzo de la competencia matemática, un programa que busca mejorar la competencia matemática del alumnado de primaria, ESO y FP básica.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y el de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, han visitado a los docentes que participan en este programa.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo en respuesta a los últimos informes PISA y está financiado por el Ministerio de Educación, Deportes y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Han participado 40 docentes de 40 centros de Mallorca, Menorca e Ibiza, con fines formativos alineados con las directrices europeas para reforzar las competencias clave.

Para mejorar el desarrollo de la competencia matemática, se incluye la dotación de recursos adicionales a los centros seleccionados para diseñar y aplicar los planes de mejora, la atención individualizada mediante grupos reducidos con docencia compartida o desdoblamientos, y la formación sobre metodologías competenciales. Para hacerlo posible, se designarán coordinadores en cada centro y se ampliarán los equipos de asesores de las administraciones educativas, responsables de organizar, coordinar e impartir la formación en estrategias y metodologías para el aprendizaje competencial de las matemáticas.

La iniciativa se desarrolla con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ha ofrecido la organización de la microcredencial que todos los docentes que han formado parte del programa obtendrán y que estará reconocida a nivel internacional.

Con esta formación, la Conselleria ha destacado que reafirma su compromiso de ofrecer más oportunidades, más herramientas y más confianza al alumnado ante los retos matemáticos y, en definitiva, ante su futuro.