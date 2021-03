Una cuarta víctima denuncia también abusos presuntamente por parte del sacerdote de Ibiza

IBIZA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una cuarta persona ha denunciado también abusos sexuales por parte de sacerdote de Ibiza que ya había sido acusado por otras tres personas.

Según relata esta persona al medio digital 'Es Nou Diari', los hechos se habrían producido en el año 2006 y el delito no habría prescrito como sí ha sucedido con otros abusos denunciados. No obstante, la víctima ha manifestado que, por el momento, no sabe si va a acudir a los Juzgados.

Precisamente esta misma semana el Obispado de Ibiza ha sustituido al sacerdote denunciado por presuntos abusos en la parroquia donde hasta ahora oficiaba misa. El párroco Enrique Torres de ahora en adelante ejercerá la función de "moderador" en la parroquia de Santa Cruz, labor que hasta ahora venía siendo desempeñada por el sacerdote acusado.

Cabe recordar que la Santa Sede solicitó al Arzobispado de Valencia que investigara los presuntos abusos cometidos por este cura, desplazando a Ibiza a un sacerdote para entrevistarse con el primer denunciante y recabar información. Desde el Obispado de Ibiza siguen guardando silencio y la pasada semana se limitaron a decir que la Diócesis actúa para esclarecer los hechos y que deben respetarse los plazos de la investigación.