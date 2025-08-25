Cuatro kilómetros de retenciones en la salida de Palma por la Ma-19 debido a un accidente de tráfico

Retenciones en la Ma-19 por un accidente. - DGT

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico entre un camión de gran tonelaje y una furgoneta están provocando entre tres y cuatro kilómetros de retenciones en la salida de Palma por la Ma-19 a la altura de El Molinar.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.40 horas de este lunes a la altura del kilómetro cuatro de la citada autopista, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un camión de gran tonelaje que circulaba por el carril central ha tratado de incorporarse al derecho justo cuando pasaba una furgoneta. El choque ha provocado que el segundo vehículo haya quedado volcado sobre la vía.

Todo ello ha obligado a la Guardia Civil a cerrar al tráfico el carril derecho, quedando solo el central y el izquierdo habilitados para la circulación.

La DGT ha estimado que las retenciones, poco después de las 13.00 horas, llegaban hasta la altura de el Rafal, es decir, entre tres y cuatro kilómetros.