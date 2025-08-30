Cuatro ocupantes de la patera rescatada este viernes al sur de Menorca, trasladados graves al Mateu Orfila

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los 11 ocupantes que viajaban a bordo de la embarcación tipo patera que fue rescatada este viernes al sur de Menorca han sido trasladados en estado grave al Hospital Mateu Orfila de Maó.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, a las 19.57 horas de este viernes recibió una llamada de la Autoridad Portuaria de Maó porque Salvamento Marítimo informaba del transporte de 11 personas, todos varones, que venían en una patera con importantes síntomas de deshidratación.

Tras recibir la llamada de aviso, el SAMU 061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y tres de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el Moll de Llevant de Maó.

Los efectivos del SAMU 061 asistieron a los 11 varones. Del total, cuatro fueron trasladados al hospital Mateu Orfila en estado grave.

Los sanitarios consideraron que el estado de salud de los otros siete ocupantes de la patera era menos graves salvo complicaciones.

RESCATE DE LA PATERA AL SUR DE MENORCA

Hay que recordar que a las 19.40 horas de este viernes se procedió al rescate de estas 11 personas, de origen subsahariano, cuya embarcación estaba a 35 millas al sureste de Maó. Es poco habitual que las pateras que viajan de Argelia a Baleares lleguen hasta Menorca, dado que es la isla más alejada del continente africano.

Un velero francés contactó con Salvamento Marítimo de Francia, quienes a su vez, a través del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, solicitaron la intervención de Salvamento Marítimo de España para que acudiera a su rescate.