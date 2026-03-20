Los cursos de catalán inicial para recién llegados alcanzan los 98 inscritos y el medio centenar en lista de espera

Archivo - La fachada del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB). - EUROPA PRESS - Archivo

Los cursos de catalán inicial del Govern dirigidos a personas recién llegadas, ofertados por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), han superado la afluencia prevista con 98 personas inscritas y 50 en lista de espera.

Así lo ha anunciado este viernes el director general de Cultura, Llorenç Perelló, en una rueda de prensa, donde ha explicado que los cuatro cursos ofertados, con 25 plazas cada uno, han superado las expectativas de asistencia.

Perelló ha indicado que este modelo de cursos de catalán, que comenzaron a ofertarse en septiembre del 2025, estaba enfocado en su primera edición a familias y que, en esta ocasión, se han decidido abrir a un público más amplio. En esta edición, que comenzó el 9 de marzo y concluye en junio, la mayoría de asistentes son personas extranjeras, según ha señalado el director.

Los cursos tienen una duración de 40 horas y están diseñados para ofrecer a los alumnos una formación básica en catalán. Desde el IEB, además, se pretende que estas formaciones, que por el momento son puntuales, pasen a convertirse en una oferta "habitual y estructural".