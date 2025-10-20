Daniela Vallejo, coronada Miss Trans Europa 2025 y cuarta en el Queen Trans World

Un momento de la gala celebrada en Torremolinos. - DANIELA VALLEJO

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniela Vallejo ha sido coronada este fin de semana Miss Trans Europa 2025 y ha quedado en cuarto lugar en el certamen a nivel mundial.

Ha sido en la Gala Queen Trans World, celebrada en Torremolinos (Málaga) y en la que, además, Vallejo, residente en Mallorca aunque procedente de Málaga, ha recibido un premio honorífico por su activismo y compromiso en la lucha por la visibilidad del colectivo trans.

En declaraciones a Europa Press, Vallejo ha subrayado que la importancia del reconocimiento, más allá del ganar o perder o de la posición final, es la posibilidad de reiterar el mensaje por la visibilidad del colectivo trans, ante la posibilidad de que se impulsen retrocesos en derechos, ante los que no cabe "ni un paso atrás".

La activista mallorquina ha destacado especialmente el mensaje lanzado "que impactó al mundo" por la representante de Marruecos, Dina El Omaru, que como segunda clasificada se alzó con el Virreina World.

El primer puesto fue para Maria Emma Sanabria, la representante colombiana, que obtuvo el premio Queen 2025.