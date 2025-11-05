La decisión sobre la continuidad del juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor se aplaza al jueves

Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor durante el juicio en la Audiencia Provincial de Palma, a 27 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decisión sobre la continuidad del juicio por asesinato por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 se ha aplazado a este jueves.

Las partes estaban convocadas este miércoles al mediodía y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha informado de que la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado ha vuelto a citar a las partes personadas en el procedimiento y a los miembros del Jurado a las 10.00 horas de este jueves.

Cabe recordar que la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado decidió suspender la vista pública el pasado miércoles por las dudas respecto a la titulación de un perito que declaró a propuesta de la defensa de la madre.

La suspensión, de cuatro días y contemplada en la ley del jurado, se ordenó a la espera de que las partes entregaran la documentación que permita resolver este asunto.

En el juicio, que arrancó el pasado lunes 27 de octubre, la madre y el tío del bebé se enfrentan a una petición de pena de prisión permanente revisable. Una tercera persona, la cuñada de la madre, está acusada de omisión de socorro.