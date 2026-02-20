Declarado proyecto de especial interés autonómico el nuevo edificio del Centro Oceanográfico de Baleares

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado como proyecto de especial interés estratégico las obras de construcción del nuevo edificio del Centro Oceanográfico de Baleares, centro de investigación que pertenece al Instituto Español de Oceanografía, dependiente del CSIC, que se ubicará en el Moll Vell de Palma.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que esta actuación supone un paso determinante para el refuerzo del sistema de investigación marina en las Islas y la consolidación del archipiélago como referente científico en el ámbito mediterráneo.

El nuevo edificio responde a la necesidad de centralizar en una única sede moderna y funcional la actividad del Centro Oceanográfico de Baleares, que en la actualidad se encuentra distribuida en tres edificios.

El Centro Oceanográfico, creado en 1906, es un centro de investigación clave en el estudio de los ecosistemas marinos, la biodiversidad, el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos pesqueros, y constituye un pilar fundamental de la investigación oceanográfica estatal.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de cerca de 6.000 metros cuadrados en eun solar de 1.800 metros cuadrados cedido por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) al CSIC por un periodo de 35 años.

Incluye espacios científicos y técnicos de alta especialización, laboratorios, zonas de trabajo y áreas de servicios que permitirán mejorar la eficiencia organizativa, ampliar la capacidad investigadora y atraer talento científico nacional e internacional.

La plantilla prevista que trabajará allí es de 110 personas, superando el centenar de profesionales actuales, mientras que la inversión total del proyecto es de 17 millones de euros. El plazo estimado de ejecución es de veinte meses.

La nueva sede también reforzará la colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB) y con otros centros de investigación como el Imedea, el Ifisc y la ICTS Socib.

Asimismo, incluirá espacios y programas orientados a la divulgación, la formación y la sensibilización ciudadana sobre la importancia de la investigación marina y los retos ambientales actuales.