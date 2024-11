El decreto de simplificación se debatirá y votará en el próximo Pleno, dos semanas después de lo inicialmente previsto

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dictamen del decreto ley de simplificación administrativa se debatirá y votará el próximo martes, día 26 de noviembre, en el Parlament, dos semanas después de lo inicialmente previsto, tras un aplazamiento para que PP y oposición pudieran buscar un texto consensuado sobre las actuaciones urbanísticas que se prohibirán en zonas inundables, para lo cual todavía continúan las negociaciones.

Pues, según fuentes consultadas de la izquierda, el PP habría respondido a la propuesta de la oposición para revertir las medidas incluidas en el decreto de simplificación --según la izquierda, los grupos ofrecieron al Govern hacer marcha atrás en la legalización de edificaciones en zonas de riesgo y, en paralelo, volver a la normativa que vetaba la opción de construir en estas zonas--, con una contrapropuesta, en la que los 'populares' sin embargo insistirían en legalizar los fuera de ordenación en inundables.

De este modo, no habría habido este fin de semana movimientos significativos en las posiciones. La izquierda, previsiblemente, responderá a la contrapropuesta del PP este lunes, 25 de noviembre.

No obstante, y a pesar de estar dispuestos a negociar "hasta el último minuto", desde los distintos grupos de la izquierda han insistido en que su objetivo es "proteger la vida" de las personas "y esto es incompatible con las legalizaciones", han subrayado.

En este contexto, hay que recordar que PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos exigieron este viernes, a través de un comunicado conjunto, una reunión urgente a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, para "desbloquear" la negociación.

El portavoz del Govern y conseller, Antoni Costa, consideró sin embargo innecesario que la presidenta Prohens se reúna con la izquierda para culminar los contactos sobre zonas inundables. No obstante, mantuvo que "la voluntad del Govern es llegar a acuerdos" y se mostró dispuesto a continuar con las negociaciones, porque "hay posibilidades de alcanzar un acuerdo", expresó.

"Puede ser que existan posiciones divergentes en aspectos concretos", reconoció abiertamente Costa, pero, como no se plantea incorporar al texto una única enmienda, si no diversas, "nadie entendería que porque no haya acuerdo en un aspecto puntual no se alcance ningún acuerdo en otros aspectos", precisó.

El portavoz del Govern se mostró igualmente confiado en que, independientemente de lo que ocurra en las negociaciones con la izquierda, el decreto de simplificación siga contando con el apoyo de Vox, formación con la que "ya se ha llegado a diferentes acuerdos en enmiendas tanto en la fase de ponencia como en la de comisión".

OTROS TEMAS

Además de esta cuestión, durante el Pleno del Parlament del próximo martes, que comenzará a las 09.30 horas, con la sesión de control al Govern, se abordarán otra serie de temas.

Entre estos temas se encuentran las viviendas que tiene previsto captar el programa 'Alquiler seguro', el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) durante los meses de junio, julio y agosto, los presupuestos del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) para 2025 o la subida de sueldo de los altos cargos de la Conselleria de Salut, entre otros.

Finalmente, con motivo de la sesión plenaria de este próximo martes, el Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Govern balear en relación a su política general en materia de emergencias. Y, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, defenderá una moción relativa a políticas en materia de vivienda.