Los decretos del Govern y la propuesta de derogar ley de memoria, a debate en un 'superpleno' el martes en el Parlament

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos decretos del Govern balear, de simplificación administrativa y de corrección de las 34 enmiendas de Vox aprobadas por un error del PP, se debatirán en la sesión plenaria del Parlament que tendrá lugar el próximo martes, día 17 de diciembre, tras negociarse y consensuarse, sobre todo el referente a las zonas inundables, con la mayoría de los grupos parlamentarios.

Está previsto que ambos textos se convaliden con la abstención de la izquierda tras el compromiso del PP de hacer lo propio para que no se derogue la ley de memoria democrática.

De hecho, en la misma sesión plenaria se debatirá la proposición de derogación de la ley de memoria democrática, pese al intento de Vox y del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de no incluir este punto en el orden del día, ya que en virtud del acuerdo entre Govern, PP y los partidos de izquierda, se prevé que ésta iniciativa no prosperará, siguiendo por lo tanto la ley de memoria vigente.

DEBATE Y CONVALIDACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOVERN

Hay que recordar que el nuevo decreto de simplificación administrativa y el texto de corrección de las enmiendas de Vox que se introdujeron por un error del PP durante la votación en el pleno del 26 de noviembre fueron aprobadas este viernes en un Consell de Govern extraordinario y, según comunicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, entraron en vigor este sábado, el mismo día en que también entraba en vigor la ley de simplificación administrativa. De este modo, según Costa, las 34 enmiendas de los de Abascal que fueron aprobadas por error no entraron en vigor en ningún momento ya que el decreto aprobado las revertía automáticamente.

El nuevo decreto de zonas inundables prohíbe la construcción de nuevas viviendas y equipamientos sensibles en zonas inundables, así como la legalización de viviendas fuera de ordenación que estén ubicadas en estas zonas.

Sobre la posibilidad de hacer obras en viviendas que se hallan en estas zonas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, explicó que en el decreto no se incorpora esta posibilidad. No obstante, se permite hacer obras porque ya se recogió así en la tramitación parlamentaria de la ley de simplificación administrativa.

De este modo, los edificios que estén fuera de ordenación podrán hacer obras de reforma "puntuales" por cuestiones de salubridad pública o seguridad, pero el edificio, si está en zona inundable, continuará fuera de ordenación. El planteamiento inicial que hacía el Ejecutivo autonómico daba más margen, es decir, proponía permitir obras "más amplias, incluso de estructura", por lo que, según aseguró Costa, que se trata de una cesión del Govern balear.

Por otra parte, se establece, por primera vez, resaltó el portavoz del Ejecutivo autonómico, que los titulares de viviendas y edificaciones de cualquier tipo y, en general, de los terrenos ubicados en zonas inundables, zonas de flujo preferente o áreas de prevención de riesgos de inundación, estarán obligados a comunicar esta circunstancia en caso de venta.

Está previsto que ambos textos salgan adelante sin la oposición de la izquierda. Solo el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, concretó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que los socialistas darán su voto favorable al decreto de rectificación de enmiendas y se abstendrán en el de inundables.

Respecto a esto último, el socialista ha celebrado que el Ejecutivo autonómico haya rectificado y no se vayan a permitir ni nuevas construcciones ni legalizaciones en zonas de riesgo de inundación. El PSIB ha agradecido la predisposición a la negociación por parte de PP y Govern.

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y NUEVO TIEMPO POLÍTICO

En cuanto a la proposición de derogación de la ley de memoria democrática, hay que recordar que ésta se iba a votar en el pleno del 10 de diciembre. Sin embargo, decayó del orden del día, tras el acuerdo del PP con PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca --la diputada de UP no estaba en el pleno-- para no apoyar su liquidación.

Finalmente, la votación se incluyó en el pleno de este próximo martes a pesar del intento de Vox y del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, de no incluir este punto en el orden del día. Tuvo que ser el Govern el que, finalmente, reclamó la inclusión en lo que se espera que sea una jornada maratoniana en la Cámara.

Sobre este asunto, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, afirmó que se ha consumado "la traición del PP a sus votantes, a los ciudadanos de Baleares y a la memoria de un solo bando". Cañadas acusó además al PP de pactar "con el peor PSOE de la izquierda y con la ultraderecha nacionalista" por cálculo político.

Respecto a la nueva etapa de relaciones que pueda abrirse con el PP, Manuela Cañadas insistió en que "con mentirosos" no hay nada que hablar. "Distancia máxima con los partidos de izquierdas, incluido el PP", concluyó.

Desde la izquierda, por su parte, celebraron que se abra un nuevo capítulo en las relaciones entre el Govern, el PP y la oposición. Sobre esto, el menorquinista Josep Castells se mostró prudente señalando que "habrá que ver" cómo evoluciona la legislatura, aunque celebró que el último episodio se haya cerrado de manera positiva con un símbolo como la memoria democrática.

Para Castells, parece que ahora el Govern tiene "los pies en el suelo", lo que puede dar como resultado nuevos acuerdos en materias relevantes, aunque lanzó una advertencia: "Que no se piense nadie que la legislatura seguirá con el Govern pactando con la izquierda, porque no quiere decir que las diferencias insalvables se han salvado".

En términos similares se pronunció el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien celebró que con el mantenimiento de la ley de memoria, el archipiélago "es un país más digno".

El ecosoberanista instó al PP a ser "más responsable de lo que ha sido en Mallorca y Palma, donde sigue siendo el monaguillo de las políticas de odio e inhumanas". Respecto al futuro de la legislatura, Apesteguia admitió que es difícil hacer una predicción porque se trata de una situación "compleja" para todos los actores, incluido el PP que "representa todo lo que quieren cambiar".

Para el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, con los acuerdos de los decretos y la no derogación de la ley de memoria democrática "comienza la reconstrucción de las políticas en Baleares". Negueruela reivindicó que ha sido "gracias a la izquierda" que a Vox no le han salido bien sus chantajes. "Seremos responsables y no permitiremos que se rompa la convivencia", señaló.

El socialista también lanzó un mensaje a Vox: "Con seis diputados no pueden dar la vuelta a toda una sociedad y a 40 años de democracia".

PSIB y MÉS per Mallorca coincidieron en trasladar la responsabilidad de las negociaciones al Govern y a la mayoría del PP. "Quiero creer que el PP también será capaz de leer el momento político más allá de la anécdota de haber perdido una votación parlamentaria", concluyó Apesteguia.

OTRAS CUESTIONES

Además de los decretos del Govern y la proposición de derogación de la ley de memoria democrática, el pleno del próximo martes, que comenzará con la sesión de control al Govern, a las 10.00 horas, abordará otros temas como la retirada de los presupuestos autonómicos de 2025 y la crisis política en Formentera, además de otros relativo a la Mesa por la Sostenibilidad o el fomento de la lengua catalana.

El pleno de este martes incluirá asimismo una interpelación del PSIB-PSOE al Govern balear, relativa a política general en materia de comercio, y una moción, también de los socialistas, sobre los efectos que el cambio climático provoca sobre el sector primario en Baleares.