Delegación esperará a conocer las conclusiones de la investigación policial para pronunciarse la agresión de Eivissa

EIVISSA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha asegurado este viernes que se mantendrá a la espera de conocer las conclusiones de la investigación policial antes de pronunciarse sobre la agresión machista sucedida en Eivissa el pasado domingo.

En un comunicado, en relación a la brutal agresión de una mujer por parte de su expareja en la Isla el pasado fin de semana, la Delegación ha expresado su "condena enérgica y rotunda" de este caso de violencia de género y ha reiterado el más absoluto rechazo a cualquier expresión de violencia machista.

"Trasmitimos nuestro apoyo total a la víctima, de quien esperamos su pronta recuperación, y nuestra solidaridad con sus familiares y allegados", ha señalado.

Desde la Delegación del Gobierno han expresado su reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son "una pieza indispensable en la protección de las víctimas de violencia de género y cuya rápida intervención y profesionalidad han permitido, en este caso, detener al agresor y ponerlo a disposición de la autoridad judicial".

Dado que en este momento hay un procedimiento judicial abierto para aclarar las circunstancias de esta agresión y determinar las medidas oportunas, la Delegación del Gobierno asegura que se mantendrá a la espera de conocer las conclusiones de la investigación policial antes de pronunciarse sobre los hechos, con el propósito de no interferir en las diligencias que se instruyen en la actualidad, han concluido.