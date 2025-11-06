La demanda eléctrica baja en octubre un 0,7% en Baleares

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demanda eléctrica ha experimentado en Baleares un descenso del 0,7% en octubre, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Según los datos de Endesa, la demanda eléctrica en las Islas alcanzó en el décimo mes del año los 496.579 MWh.

Por islas, la demanda eléctrica en Mallorca ha descendido un 0,7% (374.196 MWh), ha crecido un 1,5% en Menorca (40.055 MWh), ha descendido un 1,7% en Ibiza (77.919 MWh) y ha caído un 4,2% en Formentera (4.410 MWh).

Entre enero y octubre y en comparación con el mismo periodo del año anterior, la demanda eléctrica ha aumentado en el conjunto del archipiélago un 3,7% (5.328.847 MWh).

En este periodo la demanda crece en todas las islas y lo hace un 2,7% en Mallorca (3.949.235), 6,2% en Menorca (440.941), 7,1% en Ibiza (882.588) y 5% en Formentera (56.083).

Por otra parte, las puntas máximas del mes se alcanzaron el 1 de octubre para el conjunto de Baleares (942,5 MW), Mallorca (709,4 MW) y Formentera (11,7 MW), el 2 de octubre para Menorca (79,3 MW) y el 9 del mes para Ibiza (152,9 MW).