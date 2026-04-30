Denuncian a un conductor ebrio por salirse de la calzada y atropellar a una mujer en el Coll d'en Rabassa

Coche accidentado en el Coll d'en Rabassa. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre por, presuntamente, conducir bajo los efectos del alcohol, salirse de la calzada y atropellar a una mujer que paseaba por la barriada palmesana del Coll d'en Rabassa.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 01.00 horas, cuando este conductor circulaba con su turismo por un tramo recto, a una velocidad inadecuada para la vía.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, al intentar girar hacia la derecha, el conductor perdió el control del vehículo, invadió la acera e impactó contra un pilón metálico.

Tras este primer choque, y a pesar de haber perdido velocidad, el coche atropelló a una mujer que en ese momento caminaba por la acera. La cabeza de la víctima chocó contra el parabrisas, que resultó dañado, y después cayó sobre el pavimento. La mujer, policontusionada, requirió asistencia sanitaria y fue trasladada a una clínica privada con pronóstico leve.

Los agentes sometieron al conductor a la prueba de etilometría, que arrojó un resultado positivo de 0,53 mg/l de alcohol en aire espirado. Por este motivo, le denunciaron administrativamente por conducir con una tasa superior a lo permitido, así como por circular sin la precaución y diligencia necesaria para evitar todo daño.