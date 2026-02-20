Denuncian a un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia tras derribar un semáforo en Palma

Estado del semáforo de la calle Aragón de Palma tras el impacto de un coche. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre por, presuntamente, derribar un semáforo de la calle Aragón de Palma al chocar con su vehículo, que conducía con una tasa de alcohol que triplicaba el límite permitido.

Los hechos ocurrieron sobre las 03.45 horas del pasado domingo, cuando la Policía Local recibió un aviso por un accidente de tráfico en la barriada del Rafal Vell.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que, a su llegada, los agentes constataron que un turismo había colisionado contra un semáforo situado en la mediana, que quedó completamente arrancado debido a la violencia del impacto.

Los policías localizaron al conductor fuera del vehículo y observaron que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al ser sometido a la prueba de etilometría, el hombre de 52 años arrojó un resultado positivo de 0,84 mg/l de aire espirado, tasa que triplica el límite legal.

De acuerdo con la reconstrucción del siniestro, el conductor habría desviado su trayectoria hacia la izquierda hasta chocar contra el elemento de señalización.

La grúa municipal tuvo que trasladar el coche y el hombre será investigado por un posible delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.