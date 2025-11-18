Denuncian el estado del centro de salud de s'Escorxador: ratas en las consultas y sin salidas de emergencia. - SATSE

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo contra el IbSalut por la, a su juicio, "grave situación" de inseguridad en el centro de salud de S'Escorxador.

En un comunicado, el sindicato ha advertido de que el edificio carece de salidas de emergencia, lo que supone un incumplimiento muy grave de la normativa y un riesgo real para la evacuación en caso de emergencia.

Además, Satse ha recordado que en febrero de este año el Servicio de Urgencias de S'Escorxador ya informó por escrito a la Gerencia de Atención Primaria del IbSalut sobre la "penosidad e inseguridad" del centro, el elevado riesgo de incendio debido a la estructura antigua del edificio y el fallo de los detectores de humo, constatado recientemente cuando un aparato de aire acondicionado comenzó a emitir humo sin que las alarmas se activaran.

Pese a esta situación, la organización ha recalcado que no se ha adoptado ninguna medida efectiva y han denunciado también el mal estado del edificio, con caídas de falso techo, goteras persistentes en la tercera planta y presencia frecuente de ratas en consultas y zonas comunes, evidenciando la falta de mantenimiento.

Asimismo, han criticado que los equipos de guardia no disponen de un espacio adecuado para descanso, office ni fregadero, lo que afecta a su salud laboral y a las condiciones mínimas exigibles en un centro sanitario.

"Es intolerable que estas deficiencias, ya comunicadas previamente tanto a la Dirección como a la Gerencia, continúen sin solución", han afirmado. El sindicato ha exigido una intervención urgente que "garantice la seguridad y la habitabilidad del centro, un plan de actuación inmediato con medidas concretas y, si no se pueden asegurar condiciones mínimas, la reubicación de los servicios afectados".