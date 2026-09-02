Denuncian a Es Jardí ante Consumo por servir menos cerveza de la anunciada en la carta

Archivo - Camarero en tirador de cerveza - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern contra Es Jardí Musical, S.L, por presuntamente servir menos cantidad de cerveza que la anunciada en su carta.

Según ha señalado Consubal en un comunicado, el establecimiento ofrece en su carta una cerveza de 400 mililitros (ml) por un precio de seis euros.

La asociación ha sostenido que la referencia a los 400 ml "es una característica relevante de la oferta, especialmente teniendo en cuenta el precio abonado".

Tras realizar comprobaciones sobre el recipiente en el que se sirve la bebida, Consubal ha asegurado que la capacidad del vaso es inferior a los 400 ml anunciados y que "incluso llenándolo hasta su máxima capacidad física, no alcanza la cantidad indicada en la carta".

Ante esta circunstancia, la asociación ha considerado necesario que sean los servicios de inspección de Consumo quienes determinen oficialmente si existe una diferencia entre la cantidad anunciada y la cantidad que efectivamente se entrega al consumidor.

En su denuncia, Consubal solicita que se realice una inspección 'in situ' para comprobar tanto la capacidad real de los recipientes utilizados por el establecimiento como la cantidad efectiva de cerveza suministrada cuando el consumidor solicita la bebida anunciada como de 400 ml.

También pide que, en caso de que los servicios de inspección constaten los hechos denunciados y determinen que existe un incumplimiento de la normativa de protección de los consumidores, se adopten las medidas y las sanciones que correspondan.

Desde Consubal han recordado que la información facilitada a los consumidores sobre las características de un producto o servicio debe ser clara y veraz, especialmente cuando esa información puede influir en la decisión de compra y en la valoración del precio.

La asociación ha subrayado que su denuncia no pretende prejuzgar el resultado de la actuación inspectora, sino solicitar a la Administración competente que compruebe si la cantidad anunciada en la carta se corresponde con la cantidad que realmente puede recibir el consumidor.