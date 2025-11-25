Denuncian por segunda vez a una conductora en Palma por emplear carnés de parking de movilidad reducida falsos

Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida por la que fue denunciada la mujer. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado por segunda vez a una mujer de 72 años y de origen español por, supuestamente, usar permisos de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) falsificados.

Los hechos ocurrieron la tarde del 18 de noviembre, cuando una patrulla observó un vehículo estacionado en una zona de carga y descarga frente al mercado del Olivar.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que el coche exhibía una tarjeta PMR, que levantó las sospechas de los agentes al presentar diversas irregularidades.

Al regresar al vehículo, la conductora ocultó la tarjeta de forma inmediata y cuando se le preguntó por ella, alegó que el documento pertenecía al antiguo propietario del vehículo, que lo había comprado en Alemania.

Se da la circunstancia de que la conductora es reincidente, puesto que en 2021 ya fue denunciada por un hecho similar, al utilizar la tarjeta caducada de su hermano, que llevaba 16 años fallecido.

Las gestiones de la Sala de Atestados incluyeron el contacto con el Ayuntamiento de Düsseldorf (Alemania), supuesto expedidor de la tarjeta, que confirmó que dicho documento no había sido emitido por ellos.

Por estos hechos, se informó a la mujer de su condición de investigada por un posible delito de falsedad documental y la Sala de Atestados ha remitido las diligencias a la autoridad judicial.