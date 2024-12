La derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, a debate y votación el próximo martes en el Parlament

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dictamen de la proposición de ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democrático de Baleares se debatirá y votará el próximo martes, 10 de diciembre, en el pleno del Parlament.

La proposición de ley fue registrada el 10 de abril en la Cámara por Vox, que en para justificar la derogación de la norma, sostiene que la ley de 2018 "no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos".

"En principio", según ha trasladado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, los 'populares' votarán a favor de derogar la ley de memoria democrática, como estaba previsto, pese a que Vox haya roto las negociaciones de los presupuestos autonómicos para 2025, reclamando mantener las 34 enmiendas aprobadas por error en la votación del dictamen del decreto ley de simplificación, así como asuntos relacionados con la lengua y sobre inmigración.

Hay que recordar, sin embargo, que el Grupo Parlamentario Popular se ha comprometido desde el inicio a mantener la Ley de Fosas, "que es la que habilita para recuperar los cuerpos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, de los dos bandos".

Los partidos contrarios a la propuesta de derogación de la ley de memoria democrática son PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, al considerar que es una norma "necesaria" en defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas.

En este marco, la Plataforma per la Memoria Democràtica ha convocado una manifestación el próximo martes, a las 12.00 horas, delante del Parlament para decir "no" a la derogación de la ley de memoria de Baleares y defender "la memoria, la justicia y la reparación" frente a "las políticas involucionistas de PP y Vox".

OTRAS CUESTIONES

Además del debate y votación del dictamen de la proposición de ley de derogación de la ley de memoria y reconocimiento democrático de Baleares, el pleno del próximo martes, que comenzará con la sesión de control al Govern, a las 09.30 horas, abordará otros temas, relativos al nuevo registro de viajeros, la legalización de edificaciones en zonas inundables o los presupuestos autonómicos para 2025.

Precisamente, en relación a los presupuestos, y tras la ruptura de Vox de las negociaciones de las cuentas autonómicas, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha insistido en que su formación continúa abierta a negociar los presupuestos autonómicos para 2025 pero que no aceptarán "chantajes".

"Líneas rojas ni una", ha remarcado Sagreras, mostrándose abierto a hablar con todos los grupos para negociar, ya que el objetivo es aprobar "los mejores presupuestos de la historia". Asimismo, el portavoz 'popular' ha pedido "altura de miras" y "responsabilidad" a todos los partidos para poder sacar adelante las cuentas.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha asegurado que su formación "siempre" está dispuesta a hablar pero ha matizado que lo que esperan es que los 'populares' se sienten a hablar teniendo en cuenta las propuestas de los de Abascal, como la de eliminar el catalán como lengua vehicular, una medida que el portavoz del Govern, Antoni Costa, ya confirmó que no aceptarían.

Para Cañadas, el Govern tiene que tener "un poco de respeto" porque no tiene la mayoría absoluta y tiene que "aprender" que Vox no apoyará los presupuestos "a cambio de nada".

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha afeado al PP por "creer que podía ir amansando" a Vox y le ha pedido que sea "mucho más firme" y que marque una posición "mucho más clara".

Igualmente, ha criticado la forma de trabajar del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, argumentando que el Ejecutivo está "sobrepasado" y la comunidad autónoma "está en el aire". "Creo que se debería reflexionar por cómo se ha llegado hasta aquí cuando le hemos ofrecido en numerosas ocasiones otro tipo de políticas", ha dicho.

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ha afirmado que ve "complicado" negociar ahora los presupuestos autonómicos para 2025, considerando que esta cuestión "se negocia desde el principio.

Apesteguia ha lamentado que el Govern llame a la izquierda "sólo para solucionar problemas que han creado otros". "Uno se cansa", ha agregado. No obstante, "si el Govern es capaz de decir que renuncia a pactar con la extrema derecha y de revertir las políticas nosotros somos capaces de hablar de todo", ha afirmado.

Finalmente, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha asegurado que "durante un año" ha apelado a la negociación pero que el Ejecutivo "ha derribado todos los puentes de entendimiento posibles". En esta línea, ha cuestionado si sus electores entenderían que Més per Menorca pactara los presupuestos. "No haremos nada que no seamos capaces de explicar", ha concluido.

El pleno del próximo martes incluirá asimismo una interpelación del PSIB-PSOE al Govern balear, relativa a política general en materia de sociedad digital, y una moción, también de los socialistas, sobre política general en materia de emergencias.

También, una proposición no de ley (PNL), presentada por los grupos socialista, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, relativa a la reforma integral del CEIP Es Putxet.

Y, el debate y votación sobre la convalidación o derogación del Decreto Ley 4/2024, de 22 de noviembre, de modificación del Decreto Ley 2/2023, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de servicio público discrecional del transporte de personas viajeros y en otras materias vinculadas a sectores económicos.