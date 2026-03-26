Desciende un 13,7% interanual los vuelos programados en Baleares para Semana Santa

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares han programado un total de 10.046 vuelos durante esta Semana Santa --del 27 de marzo al 6 de abril--, lo que significa casi 1.600 menos y un -13,7% que en el mismo periodo vacacional del año pasado --del 11 al 21 de abril de 2025--.

Desde el aeropuerto de Palma despegarán o aterrizarán poco más de 7.500 aviones, esto son 991 menos que en 2025 e implica una reducción del 11,7%, según ha informado Aena.

En el caso del aeródromo de Eivissa se registrarán alrededor de 1.830 operaciones, lo que suponen 431 vuelos menos que el año pasado y un 19,1% de contracción. Por último, el aeropuerto de Menorca ha planificado casi 720 vuelos, que son 168 menos que en 2025 y un 19% de rebaja.

Los días con más tráfico aéreo por aeropuertos serán el sábado 4 de abril en el aeropuerto de Palma con 761 vuelos --76 menos que el día con más tráfico de 2025--, en Eivissa el lunes 6 de abril con 205 vuelos --37 menos-- y en Menorca el sábado 4 de abril --14 menos--.