Detectada en Eivissa la venta y entrega a domicilio de vapeadores con nicotina

Archivo - Joven fumando en vaper. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

EIVISSA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha detectado actividad de venta y entrega a domicilio de dispositivos de vapeo con nicotina.

La intervención fue realizada este domingo por la noche por efectivos de la Unidad Nocturna Operativa de la Policía Local de Eivissa que se encontraban desarrollando labores de prevención de la seguridad ciudadana y atendiendo un servicio en un inmueble de la calle Campanitx, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

A la salida del edificio, los agentes observaron en la vía pública a una persona que se encontraba esperando cuya actitud nerviosa llamó su atención. Al entrevistarse con esta persona, ésta manifestó que estaba esperando a un cliente para realizar una venta y que se dedicaba a la comercialización de dispositivos de vapeo.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que portaba 33 dispositivos de vapeo con nicotina, presentados en sus correspondientes cajas precintadas, así como un terminal de pago destinado al cobro de las ventas.

La Policía Local requirió a esta persona que acreditara la licencia o autorización necesaria para desarrollar la actividad, así como la documentación correspondiente a la empresa para la que afirmaba realizar las ventas. En ese momento no pudo aportar dicha documentación.

Los agentes informaron asimismo de las restricciones y obligaciones legales existentes para la comercialización y suministro de este tipo de productos y procedieron a realizar las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Desde la Policía Local de Eivissa han destacado que esta intervención es fruto de la labor preventiva y de vigilancia permanente que desarrollan las unidades operativas durante el turno de noche, que permite detectar actividades irregulares incluso durante la atención de otros servicios.