Detenida una pareja en Palma por robar un bolso y un patinete a otra con la que habían salido de fiesta

Uno de los implicados fue denunciado por dar positivo en un test de drogas mientras conducía y por no haber pasado la ITV



PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a una pareja, de nacionalidad española y 21 y 29 años, por presuntamente robar un bolso con un móvil y dinero y un patinete eléctrico otra pareja con la que habían salido de fiesta.

Los hechos, según ha informado la Policía Local, ocurrieron sobre las 08.10 horas del pasado jueves cuando una Unidad de Seguridad Integral se desplazó a la calle Cardenal Rossell puesto que se estaba produciendo una pelea entre dos hombres.

En el lugar había dos parejas de jóvenes, que habían estado de copas y habían acordado acabar la noche en la playa, que discutían. En concreto, una de las parejas acusaba a la otra de aprovechar momentos de descuido para robarles un bolso con un móvil, dinero y documentación y abandonar la playa con él.

Al recriminarlo, y mientras los dos hombres discutían, una de las mujeres, se marchó del lugar y regresó diciendo que había encontrado parte de lo sustraído. Esto alimentó las sospechas de las víctimas que llamaron a la Policía.

Además, aseguraron que se habían desplazado hasta la plaza en el coche de los sospechosos y que en su interior habían dejado un patinete eléctrico. La otra pareja negó las acusaciones argumentando que a ellos también les habían robado una riñonera con dinero y las llaves del coche y, por tanto, no podían devolverles el patinete.

Así, el varón se comprometió a devolver el patinete en cuanto pudieran abrir el vehículo y los agentes les informaron de la conveniencia de denunciar los hechos.

No obstante, los policías no quedaron convencidos de las declaraciones de la pareja que en principio había sido señalada como responsable del hurto y se quedaron en la zona. Así, vieron que el coche no estaba aparcado y lo localizaron circulando y pasando un semáforo en rojo.

La Policía interceptó el vehículo y el hombre expuso que había encontrado las llaves, el bolso de su pareja y el de la otra mujer en un contendedor de basura. En el maletero del coche había un patinete eléctrico pero no pudieron hallar el móvil.

Con todo, detuvieron a la pareja por un presunto delito de hurto y fueron conducidos a las dependencias policiales. La otra pareja, de 22 y 33 años, reconoció la propiedad de los objetos encontrados.

Además, ante la infracción de tráfico cometida, el conductor fue sometido a las pruebas de detección alcohólica y estupefacientes, dando positivo en esta última, por lo que fue denunciado administrativamente, al igual que por no haber pasado la ITV en el plazo correspondiente.