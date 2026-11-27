Detenido en Eivissa un menor de 16 años sorprendido con hachís. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 16 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido con hachís en un control

Según ha informado la Zona de Baleares de la Benemérita, los hechos se produjeron la noche del 23 de noviembre cuando agentes del Puesto Principal de Sant Josep de Sa Talaia, que se encontraban realizando un control en el marco de las funciones de seguridad ciudadana, pararon un taxi.

Tras ser inspeccionado e identificar a sus pasajeros, que se encontraban muy nerviosos, hallaron entre las pertenencias de uno de ellos, varias porciones de distintos tamaños de una sustancia marrón que resultó ser hachís, con un peso aproximado de 100 gramos.

Ante estos hechos la sustancia quedó intervenida y el autor detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.