Detenido un hombre por provocar un incendio en un edificio donde viven diversas personas en Palma

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves, 13 de marzo, a un hombre, de origen marroquí y de 33 años de edad, como presunto autor de un delito de daños por el incendio en un edificio ocupado en la carretera de Sóller, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que los hechos ocurrieron el pasado jueves, día 13 de junio, por la noche, en la carretera de Sóller, momento en el que entró una llamada en el 091 comunicando que se estaba produciendo un incendio en un edificio.

Una vez en el lugar, y mientras accedían al edificio, los agentes observaron fuego por una de las ventanas de las habitaciones. También, hallaron humo en la segunda planta del inmueble, donde localizaron a un hombre que se encontraba desorientado y que aparentaba estar en estado de embriaguez. Seguidamente, se personaron los bomberos en la zona.

El hombre manifestó declaraciones contradictorias, no aclarando nada de lo sucedido. Sin embargo, los agentes pudieron encontrar en uno de sus bolsillos dos mecheros, desprendiendo sus manos un fuerte hedor etílico, así como una botella con líquido en su interior.

Diversos testigos manifestaron que el hombre llevaba toda la tarde amenazando con incendiar las habitaciones del lugar, ya que le habían sustraído sus pertenencias.

Diversas personas que se encontraban en el interior del edificio tuvieron que salir corriendo para no verse afectados por el fuego. Los bomberos encontraron no obstante a un varón en el interior de una de las habitaciones. Afortunadamente, éste no se vio afectado por el incendio, ya que el habitáculo en el que se encontraba estaba perfectamente cerrado, pero de no haber podido los bomberos sofocar las llamas hubiera peligrado su integridad física.

Por tales motivos, los agentes procedieron a la detención del varón, como presunto autor de un delito de daños por incendio.