Detenido por robar dinero, un móvil y una tablet a una taxista amenazándola con un arma en el cuello. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar a una taxista a la que amenazó con un arma en el cuello al finalizar un trayecto.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron a mediados de abril, cuando una taxista recogió al varón en Santa Ponsa para llevarlo al barrio de la Soledad, en Palma.

Durante el viaje, todo transcurrió con normalidad y sin ningún tipo de percance. Sin embargo, cuando se aproximaban al destino, el cliente le dijo que se detuviera inmediatamente.

Entonces, el varón, presuntamente, le esgrimió un arma, aunque la víctima no pudo concretar de qué tipo, la agarró fuertemente por el cuello por detrás y le exigió que le diera todo el efectivo que tuviera.

La mujer le entregó dinero, un móvil y una tablet. Además, la taxista sufrió heridas leves en el cuello. El agresor, rápidamente, abandonó el lugar.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional empezó la investigación para identificar al presunto autor de la agresión y el robo. Tras averiguar su identidad, fue arrestado este lunes. El detenido ya contaba con antecedentes por hechos similares ocurridos en las últimas semanas.