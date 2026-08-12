Detenidos 14 patrones de pateras, uno de ellos menor, de los que al menos tres han ingresado en prisión

Archivo - Sucesos.- Detenido en Ibiza un hombre que intentó abonar la factura de un hostal con tarjetas de otras personas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EIVISSA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Eivissa ha detenido a 14 personas, entre las que se incluye un menor, por ser presuntos autores de un delito de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal. Al menos tres han ingresado en prisión.

Todo ello por patronear nueve embarcaciones tipo patera que llegaron a las costas de las Pitiusas durante el pasado mes de julio con 154 inmigrantes, según ha informado la Policía en un comunicado.

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Eivissa, ante la llegada de varias embarcaciones de este tipo, realizó varias gestiones de investigación.

Igualmente, se realizaron numerosas entrevistas con tomas de declaraciones; se obtuvieron imágenes, material fotográfico y vídeos; se intervinieron teléfonos móviles y se estudiaron pertenencias. Así, se logró identificar plenamente a los patrones.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de distintos juzgados de Eivissa, y al menos tres han ingresado en prisión.

Se da la circunstancia que algunos de los detenidos ya habían entrado previamente en España en patera, utilizando otras identidades. Esta circunstancia se da de manera frecuente y reiterada en los patrones de las embarcaciones.