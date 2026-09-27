Detenidos dos hombres por robar material de una empresa de arquitectura en Palma valorado en 10.000 euros

Agente de la Policía Nacional del Grupo de Robos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por, supuestamente, haber entrado en el recinto de un despacho de arquitectura de Palma y sustraer material por valor de más de 10.000 euros.

A principios del mes de agosto, el Grupo de Robos inició una investigación para esclarecer un robo con fuerza cometido en el interior de una campa donde una empresa de arquitectura guardaba diverso material en la zona de El Molinar en Palma, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

En la denuncia interpuesta el pasado 2 de agosto por un representante de la empresa, se informó del robo sufrido en el interior del recinto, donde personas ajenas habían dañado la puerta de acceso para, una vez dentro, llevarse un gran número de objetos, herramientas y electrodomésticos, todo ello por un valor superior a los 10.000 euros.

Conocidos los hechos, la Policía Nacional inició las pesquisas necesarias para aclarar lo ocurrido e identificar a los autores. El pasado día 10 de agosto, los agentes procedieron a una primera detención de un varón como presunto autor del robo con fuerza.

Tras continuar con la investigación, se pudo comprobar la participación de un segundo varón en los hechos denunciados. El pasado viernes los agentes confirmaron su identidad y se desplazaron al centro penitenciario de Palma, lugar del que excarcelaron al segundo de los presuntos autores.

Una vez practicadas las diligencias necesarias con el segundo autor y, tras ser presentado ante la autoridad judicial, se decretó de nuevo su ingreso en la prisión de Palma.