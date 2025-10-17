Detienen un hombre en Ciutadella por amenazar con una escopeta a los coches en medio de la carretera

MENORCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha informado este viernes de la detención de un hombre de origen español que amenazó con una escopeta a los coches en medio de una carretera del municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la madrugada, cuando una mujer informó a la Policía Nacional de la existencia de un varón que apuntaba con un arma de fuego a los vehículos. Al llegar al lugar, los agentes detuvieron su coche a una distancia prudencial y ordenaron al hombre que depositara la escopeta en el suelo, mientras le apuntaban con sus armas reglamentarias.

Al dejar la escopeta, los agentes le cachearon y encontraron cartuchos para el arma, además de que la escopeta tenía uno en recámara para poder disparar.

El presunto autor de los hechos explicó a los agentes que habían entrado varias veces a robar en su finca y que estaba buscando a los autores. En esta línea, añadió que, aunque no le habían llegado a robar nada, quería encontrar a quienes entraban en su propiedad.

En ese instante, se acercó un coche al lugar de los hechos y el conductor manifestó que ese hombre le había amenazado previamente con un cuchillo por estar aparcado a un costado de la carretera, sin dificultar el tráfico.

Más tarde, el presunto agresor indicó a los policías que "no había hecho nada malo, ya que no había disparado a nadie, sino que sólo había encañonado a diversos turismos". Por este motivo, se detuvo al hombre por ser el presunto autor de un delito de amenazas graves.

Asimismo, se comprobó que el detenido contaba a su nombre con más escopetas. Por este motivo, el Juzgado dictó auto judicial de intervención del resto de las armas. Otra patrulla se dirigió al domicilio del varón para intervenir otras cuatro escopetas que se encontraban en su poder.

La instrucción de las diligencias oportunas las realizó el Grupo de Policía Judicial de Ciutadella para su posterior puesta a disposición judicial.