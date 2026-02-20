Detienen a un hombre por increpar y herir con una navaja a otro mientras caminaba por una calle de Pere Garau

Agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, increpar y herir en una mano con una navaja, a otra persona que caminaba por una calle de la barriada palmesana de Pere Garau.

La madrugada del lunes, el 091 recibió una llamada que alertaba de una discusión entre dos varones en la vía pública cerca de la plaza de Pere Garau, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

La persona que alertó a los agentes les informó que uno ellos portaba una navaja en sus manos, por lo que varias patrullas de la Policía Nacional se trasladaron hasta el lugar.

Una vez allí, los agentes hablaron con un varón, en un evidente estado de "agitación y nerviosismo", que les contó que mientras caminaba por la vía pública, un hombre que no conocía de nada comenzó a increparle "con intención de iniciar una pelea".

Dado que el individuo no cesaba en su actitud agresiva, la víctima decidió abandonar el lugar pero observó que el individuo se sacaba una navaja del bolsillo con la que intentó agredirle. Ambos mantuvieron un forcejeo, por el que sufrió heridas en la mano.

El herido huyó del lugar apresuradamente aunque su agresor le perseguía, por lo que se refugió en el interior de un bar y solicitó presencia policial.

Una vez conocidos los hechos, la víctima describió al individuo para que varias patrullas iniciaran un dispositivo que localizara al presunto autor. A los pocos minutos, los agentes encontraron a un varón que coincidía físicamente con las características aportadas por la victima.

Los agentes comprobaron que llevaba una navaja en una de sus manos y le ordenaron al individuo que arrojara el arma al suelo y depusiera su actitud amenazante pero hacía caso omiso a las indicaciones de los agentes.

En vista de la situación, los agentes inmovilizaron al presunto autor con la "fuerza mínima imprescindible", por lo que lograron intervenirle la navaja que portaba.

Finalmente los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de los presuntos delitos de resistencia y desobediencia y amenazas graves, para después trasladarlo hasta dependencias policiales.