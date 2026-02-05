Detienen a un hombre por tirar al suelo dos motos en la plaza Comtat del Rosselló de Palma

Agente de la Policía Local de Palma en plaza de España. - POLICÍA LOCAL

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 51 años y nacionalidad española por, supuestamente, tirar al suelo dos motos aparcadas en la plaza Comtat del Rosselló.

Los hechos ocurrieron sobre las 02.30 horas del 3 de febrero, cuando un ciudadano alertó a una patrulla que estaba en plaza de España, porque había visto a un hombre, "muy excitado", que estaba tumbando los motos de manera deliberada, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al acudir al lugar, los agentes localizaron a un varón que coincidía plenamente con la descripción facilitada y, al ser interpelado, admitió haber provocado la caída de los vehículos intencionadamente.

La dotación policial constató daños en dos motocicletas que presentaban rayaduras en la carrocería, golpes en las manetas y pérdida de líquidos.

La Policía Local localizó a los propietarios de los vehículos afectados, les informó de los trámites para presentar la denuncia y detuvo al hombre por un posible delito de daños.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.