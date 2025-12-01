Detienen a un joven en Palma por agredir a un hombre y abrirle una brecha en la nuca

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 24 años y nacionalidad argelina por, presuntamente, pegar a un hombre y ocasionarle una herida en la nuca que necesitó varios puntos para suturarla.

El incidente ocurrió este domingo, alrededor de las 14.30 horas, en la calle General Riera, cuando se requirió una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) por una pelea en la vía pública, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

A su llegada, los agentes encontraron a varias personas que intentaban separar a dos hombres. La víctima era un varón de 48 años y presentaba una herida sangrante en la nuca.

Según un testigo presencial, el detenido, sin mediar palabra, le pegó un puñetazo en el rostro al agredido y le atacó con "gran agresividad", hasta que varios ciudadanos intervinieron para separarles.

Personal sanitario de una ambulancia confirmó que la herida de la víctima requería puntos de sutura y se procedió a su traslado al Hospital Universitario Son Espases.

Ante la evidencia de las lesiones y el relato de los hechos, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor por un posible delito de lesiones. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.